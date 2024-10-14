Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, gelecek sezon hücumda topsuz alanda oynama yaklaşımını benimseyeceğini söyledi.



Takas söylentileriyle geçen bir yaz dönemi sonrası Bulls'ta kalmaya devam edecek olan LaVine, topsuz alanda oynamaya daha çok alıştığını belirtti.



Yeni rolü hakkında konuşan LaVine, takımın gelişen hücum stratejisinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:



"Sakatlıklar kötü ve engel olunamaz şeyler. Geçen yıl, kırık ayakla 20'den fazla maç oynamıştım. Ama şimdi kendimi iyi hissediyorum ve daha çok pas sonrası şut atmam üzerine çalışıyoruz. Topsuz alanda kolay şutlar atmaktan gayet memnunum. Oldukça stressiz ve güzel şutlar."



Geçtiğimiz sezon LaVine, maç başına 34.9 dakikada 19.5 sayı, 5.2 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları kaydetmişti. Bu rakamlar kötü olmasa da, takımın birincil hücum silahı olduğu önceki yıllara göre hafif bir düşüş görülmüştü.



