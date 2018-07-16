LaVar'ın yeni iddiası: "LeBron çok zayıf, bire birde yenerdim"

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Lonzo Ball'un geçtiğimiz yıl medyadan düşmeyen babası LaVar Ball, Michael Jordan'ı "bire birde alacağına" dair iddiasından sonra, bu kez hedefini Lonzo'nun yeni takım arkadaşı LeBron James'e çevirdi.LaVar, bu kez iddiasını "LeBron'u da bire birde yenerim" şeklinde yeniledi ve LeBron'un "çok zayıf" olduğunu öne sürdü:50 yaşındaki LaVar, LBJ içinşeklinde konuştu ve oynadığı dönemden video olup olmadığı sorulduğundayanıtını verdi.LaVar, 1987-88 sezonunda Washington State'te Division I'de kolej basketbolu oynamış ve 2.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamalar yakalamıştı.