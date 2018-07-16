LaVar'ın yeni iddiası: "LeBron çok zayıf, bire birde yenerdim"

Lonzo Ball'un geçtiğimiz yıl medyadan düşmeyen babası LaVar Ball, Michael Jordan'ı "bire birde alacağına" dair iddiasından sonra, bu kez hedefini Lonzo'nun yeni takım arkadaşı LeBron James'e çevirdi.
LaVar, bu kez iddiasını "LeBron'u da bire birde yenerim" şeklinde yeniledi ve LeBron'un "çok zayıf" olduğunu öne sürdü:
50 yaşındaki LaVar, LBJ için "Çok zayıf. Benim zamanımda kimse beni tutamıyordu. 120 kiloydum ve 220 kilo bench press yapıyordum. Tek yapmam gereken sırtı dönük oynamak. Hepsinin ayağını yerden keserim."
şeklinde konuştu ve oynadığı dönemden video olup olmadığı sorulduğunda "Videoya gerek yok! Hepsi burada (kafasını göstererek). Beni iyi dönemimde mi görmek istiyorsun? Çok kalıplı biriydim. Kazanma isteğim çok fazlaydı. Bire birde, her türlü kendi üzerime oynarım."
yanıtını verdi.
LaVar, 1987-88 sezonunda Washington State'te Division I'de kolej basketbolu oynamış ve 2.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamalar yakalamıştı.