Lautaro Martinez: 'Umarım amacımıza ulaşırız.'

Lautaro Martinez, Inter tarihinin en önemli maçlarından birisi olan PSG ile karşılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi konuştu.Takım kaptanı Martinezdedi.Rakibe saygı duyduklarını belirten takım kaptanı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol atması hakkında ise şunları söyledi:Bu sezon Inter formasıyla 48 resmi maça çıkan Martinez, 22 gol ve 7 asist ile takımına katkı sağladı.