Lautaro Martinez: 'Umarım amacımıza ulaşırız.'

Lautaro Martinez, Inter tarihinin en önemli maçlarından birisi olan PSG ile karşılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi konuştu.
Takım kaptanı Martinez "Tekrar finalde oynamaktan çok mutluyum. En iyi oyunumuzu ortaya koymamız lazım. Yarına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Umarım maçı kazanabiliriz." dedi.
Rakibe saygı duyduklarını belirten takım kaptanı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol atması hakkında ise şunları söyledi:
"Bu sezonki performansımdan memnunun. Son 3 yıldaki ikinci Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağım. Bu süreçte daha fazla geliştik, çok çalıştık, zor takımlara karşı oynadık. Umarım bu sefer Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz için doğru zaman gelmiştir, yarın umarım amacımıza ulaşırız."
LAUTARO MARTİNEZ BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Inter formasıyla 48 resmi maça çıkan Martinez, 22 gol ve 7 asist ile takımına katkı sağladı.
Takım kaptanı Martinez "Tekrar finalde oynamaktan çok mutluyum. En iyi oyunumuzu ortaya koymamız lazım. Yarına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Umarım maçı kazanabiliriz." dedi.
Rakibe saygı duyduklarını belirten takım kaptanı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol atması hakkında ise şunları söyledi:
"Bu sezonki performansımdan memnunun. Son 3 yıldaki ikinci Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağım. Bu süreçte daha fazla geliştik, çok çalıştık, zor takımlara karşı oynadık. Umarım bu sefer Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz için doğru zaman gelmiştir, yarın umarım amacımıza ulaşırız."
LAUTARO MARTİNEZ BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Inter formasıyla 48 resmi maça çıkan Martinez, 22 gol ve 7 asist ile takımına katkı sağladı.
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