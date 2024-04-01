Utah Jazz'in forveti Lauri Markkanen'ın, omuz sakatlığı sebebiyle iki hafta içinde yeniden değerlendirilecek olmasıyla sezonu kapatmış olabileceği bildirildi.



Jazz ekibi, yaptığı açıklamada Markkanen'a çekilen MR'da sağ omzundaki darbenin yeniden kötüleştiğinin ortaya çıktığını kaydetti.



Doktorların Markkanen'ı iki hafta içinde yeniden değerlendirecek olmasıyla, Jazz forvetinin sezonunu tamamladığı tahmin ediliyor.



Jazz, Markkanen'ın omzundaki rahatsızlığın geçtiğimiz haftaki San Antonio maçında 42 dakika oynadıktan sonra ortaya çıktığını da belirtti.



Bu ayın başlarında Markkanen, sağ kuadriseps sakatlığı nedeniyle iki haftadan fazla bir süre parkelerden uzak kalmıştı.



Markkanen, 55 maç oynadığı sezonu 23.2 sayı, 8.2 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalayarak tamamlamış oldu.





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