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Latovlevici gidiyor, Lionel Carole dönüyor!

Galatasaray'da, 15 maçta forma giyen ve kontratının uzaması için 18 maça ihtiyacı olan Iasmin Latovlevici'nin bileti kesildi. Yuto Nagatomo'nun bonservisini alacak olan sarı kırmızılı ekipte Lionel Carole yedek sol bek olacak.

Kaynak: Sabah
Latovlevici gidiyor, Lionel Carole dönüyor!
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06 Mayıs 2018 08:04
Galatasaray'da 10'u lig 5'i kupa olmak üzere 15 kez forma giyen Latovlevici'nin sözleşmesi 18 maça ulaşması halinde 1 yıl uzayacaktı. A

Ancak Akhisar deplasmanında savunmanın solunda Nagatomo oynayacak ve Rumen sol bekin son iki haftaya girilirken Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmayacak.

Kiralık gittiği Sevilla'da kadro dışı kalan ve Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Carole gelecek sezon yedek sol bek olacak.

Sevilla'da kiralık olarak sezonu geçiren 27 yaşındaki Carole, 9 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.



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