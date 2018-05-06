Latovlevici gidiyor, Lionel Carole dönüyor!

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10'u lig 5'i kupa olmak üzere 15 kez forma giyensözleşmesi 18 maça ulaşması halinde 1 yıl uzayacaktı. AAncak Akhisar deplasmanında savunmanın solunda Nagatomo oynayacak ve Rumen sol bekin son iki haftaya girilirken Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmayacak.Kiralık gittiği Sevilla'da kadro dışı kalan ve Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Carole gelecek sezon yedek sol bek olacak.Sevilla'da kiralık olarak sezonu geçiren 27 yaşındaki Carole, 9 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.