Larin, bedelsiz Marsilya'ya gidebilir!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor. Bilindiği üzere, Kara Kartal ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; yönetimin 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin euro istediği iddia edilmişti.



LARIN'İN TALİPLERİ ARTIYOR



Öte yandan, Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti.



