Larin, bedelsiz Marsilya'ya gidebilir!

Beşiktaş ile sözleşme imzalamayan Cyle Larin'i Fransa ekibi Olimpik Marsilya çok istiyor. Cyle Larin'in Beşiktaş'tan bonservis bedeli ödemeden transfer olması an meselesi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Larin, bedelsiz Marsilya'ya gidebilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2022 10:24
1
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor. Bilindiği üzere, Kara Kartal ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; yönetimin 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin euro istediği iddia edilmişti.

LARIN'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Öte yandan, Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.