Larin attı, beraberlik çıktı!

İspanya La Liga'da Elche ile Real Valladolid, karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.



Valladolid 4. dakikada Cyle Larin ile öne geçti. Elche bu gole 90. dakikada Tete Morente ile karşılık verdi.



Real Valladolid'de Roque Mesa, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Valladolid 28, Elche 13 puana yükseldi.



Real Valladolid, gelecek hafta sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Elche, Real Sociedad deplasmanına gidecek.



