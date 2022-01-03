Laporta: "Üst düzey oyuncular Barcelona'ya gelmek istiyor"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, transfer hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Laporta: 'Üst düzey oyuncular Barcelona'ya gelmek istiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2022 17:53
İspanya La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, ara transfer döneminde yapılacak olan takviyeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Üst düzey oyuncuların Barcelona'ya gelmek istediğini vurgulayan Laporta, "Rekabetçi bir takım yaratmak için çalışıyoruz. Barcelona'da yeni bir yapılanma var, artık her şey mümkün. Sahip olduğumuz özel gücü geri kazanıyoruz. Tüm üst düzey oyuncular Barcelona'ya gelmek istiyor. Hem spor hem de ekonomik açıdan dikkate almamız gereken çok şey var. İyi bir ilerleme kaydettik." dedi.

Transferde seçeneklerini değerlendirdiklerini dile getiren Barcelona Başkanı, "Ferran Torres'i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Sessiz ve derinden ilerliyoruz. Transfere şu an daha da yoğunlaştık ve seçeneklerimizi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.