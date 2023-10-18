Lale Orta'dan Erden Timur'un iddiaları için açıklama!

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Lale Orta, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un iddiaları üzerine açıklama yapma kararı aldı. Lale Orta kararıyla ilgili Sporx'e konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Lale Orta'dan Erden Timur'un iddiaları için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2023 13:30
Son güncelleme 18 Ekim 2023 13:31
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Lale Orta ile ilgili iddialarına cevap geldi.

Erden Timur'un "Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasını yaptığı ziyaret incelensin. Lale Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi." iddiası üzerine Lale Orta açıklama yapma kararı aldı.

LALE ORTA: "AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Sporx'e konuşan Lale Orta, "Erden Timur'un, VAR odasına girdiğim ve bu konuda resmi kayıtların da olduğuna yönelik iddiaları hakkında açıklama yapacağım." dedi.

"BU İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ!"

Öte yandan Erden Timur'un iddiaları hakkında yazılı açıklama yapan Lale Orta, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yazıştım. Hukuk Kurulu'nun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Sayın Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR'UN LALE ORTA İDDİALARI İÇİN TIKLAYIN!



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery