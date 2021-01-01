Lakers, Monta Ellis'le ilgileniyor

Los Angeles Lakers'ın, eski NBA oyuncusu Monta Ellis'i kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.



Lakers'ın ilgi gösterdiği son oyuncunun, dört yılı aşkın süredir ligde oynamayan veteran şutör guard Ellis olduğu belirtildi.



EmpireSportsMedia.com'dan Alder Almo, iddiaları şu şekilde aktardı:



"Houston Rockets ve Dallas Mavericks ile çalıştıktan sonra Monta Ellis, Batı Konferansı'nda şampiyonluk kovalayan bir başka ekipten ilgi gördü.



Los Angeles Lakers, Ellis'in menajeri olan Dagger Basketball Agency'nin yöneticisi Derrius Nelson'a ulaştı ve Nelson da Pazartesi günü hızlı bir şekilde bir konferans görüşmesi ayarladı.



Lakers, yeni işe alınan basketbol operasyonları koçluğu ortağı Jordan Henriquez-Roberts aracılığıyla, veteran guardı çalıştırmakla ilgilendiğini ifade etti."



NBA kariyerinde oynadığı 833 maçta toplam dört takımda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, 17.8 sayı, 4.6 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



