Los Angeles Lakers'ın, pivotu DeMarcus Cousins'ı serbest bıraktığı açıklandı.



Cousins bu sezon öncesi geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle, hiç Lakers forması giyememişti.



Ocak 2018'de aşilinin kopmasıyla New Orleans Pelicans'dayken 2017-18 normal sezonunun son 34 maçını kaçırmasından beri, Cousins sakatlıklardan belini doğrultamadı.



Cousins daha sonra ciddi bir kuadriseps sakatlığı sezonunu erken bitirmeden önce, 30 normal sezon ve sekiz playoff maçı oynayarak, Golden State Warriors ile iyileşmeye devam etmişti.



Bu sezon öncesinde Lakers'la anlaşmış olan 29 yaşındaki oyuncu, Ağustos ayında da çapraz bağlarından sakatlandı.



21.2 sayı ve 10.9 ribaund kariyer ortalamalarına sahip olan Cousins, sağlıklı olduğunda kariyeri boyunca sahada dominant bir figür olmuştu.



Lakers şu anda Batı Konferansı'nda 42-12'lik bir dereceyle 1 numarada yer alıyor.



