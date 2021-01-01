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"Lakers, bir başka pivot arayışında" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın piyasada başka bir pivot arayışında daha olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın piyasada başka bir pivot arayışında daha olduğu iddia edildi.

Substack'tan Marc Stein'e göre Lakers, Dwight Howard'ın kadroya eklenmesine rağmen başka bir pivot alma olasılığını araştırdı:

"Memphis ile bir kontrat ödeme görüşmesi yaptıktan sonra Los Angeles Lakers ile resmi olarak yeniden sözleşme imzaladığında, Rajon Rondo (35), 14 oyuncu (ve iki tane daha iki yönlü sözleşme) olması beklenen kadroda 30'lu yaşlarında olan dokuzuncu Lakers oyuncusu olacak.

Rondo, Carmelo Anthony (37), LeBron James (36), Marc Gasol (36), Trevor Ariza (36), Dwight Howard (35), Wayne Ellington (33), Russell Westbrook (32) ve Kent Bazemore'a (32) katılıyor olacak. Yine de, Lakers ve Marc Gasol nihayetinde yollarını ayırırsa, bu yaş ortalaması değişebilir.

Son zamanlarda lig kaynakları, Gasol'un iki yıllık orijinal anlaşmasında bir senesi daha olmasına rağmen, L.A. ekibinin diğer pivotların peşinde koşmayı araştırdığını söylüyorlar."

Geçen sezon maç başına 5.0 sayı, 4.1 ribaund, 2.1 asist ve 1.1 blok ortalamalarıyla oynayan Gasol, gelecek sezon Lakers'ta kalacağını açıkça belirtmişti.

Lakers'ın aynı zamanda, serbest oyuncu olması durumunda Brooklyn Nets pivotu DeAndre Jordan ile de adı geçiyor.


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