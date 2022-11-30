Lahtimi'ye Süper Lig'den talip çıktı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimler için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor'dan son olarak Murat Cem Akpınar'ı kiralık olarak kadrosuna katan Giresunspor'un Montasser Lahtimi'nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Trabzonspor'a sezon başında FUS Rabat takımından transfer edilen 21 yaşındaki Montasser Lahtimi 2 karşılaşmada 19 dakika süre alabildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kamp sonrası kararı ile birlikte genç oyuncunun durumu belli olacak.
Trabzonspor'a sezon başında FUS Rabat takımından transfer edilen 21 yaşındaki Montasser Lahtimi 2 karşılaşmada 19 dakika süre alabildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kamp sonrası kararı ile birlikte genç oyuncunun durumu belli olacak.
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