Bir dönem ülkemizdeveformaları da giyen Kosova asıllı İsveçli futbolcu'den kötü haber geldi.Futbol kariyerinde adını ilk Feyenoord'da duyuran 32 yaşındaki Labinot Harbuzi, hayatını kaybetti. 32 yaşındaki oyuncunun neden hayatını kaybettiği konusunda bir detay açıklanmadı.Harbuzi Manisaspor ve Gençlerbirliği'nin ardından sırasıyla Syrianska FC, Prespa Birlik ve son olarak Malezya temsilcisi Melaka United forması giymişti.Labinot Harbuzi'nin babasıkonuyla ilgili kısa bir açıklama yaparkenifadelerini kullandı.