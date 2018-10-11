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Labinot Harbuzi hayatını kaybetti

Bir dönem ülkemizde de oynayan 32 yaşındaki Labinot Harbuzi, hayatını kaybetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Labinot Harbuzi hayatını kaybetti
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11 Ekim 2018 17:23
Bir dönem ülkemizde Gençlerbirliği ve Manisaspor formaları da giyen Kosova asıllı İsveçli futbolcu Labinot Harbuzi'den kötü haber geldi.

Futbol kariyerinde adını ilk Feyenoord'da duyuran 32 yaşındaki Labinot Harbuzi, hayatını kaybetti. 32 yaşındaki oyuncunun neden hayatını kaybettiği konusunda bir detay açıklanmadı.

Harbuzi Manisaspor ve Gençlerbirliği'nin ardından sırasıyla Syrianska FC, Prespa Birlik ve son olarak Malezya temsilcisi Melaka United forması giymişti.

Labinot Harbuzi'nin babası İsmet Harbuzi konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken ''Sabah evde onu yerde bulduk. Hemen Ambulansı aradık. O an kalp masajı yapmaya çalıştık. Ambulans ile giderken hayatta olup olmadığını bilmiyorum'' ifadelerini kullandı.



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