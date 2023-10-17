Kyrie, Mavs için "konfor alanından çıkmaya" hazır!

Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, bu sezon Mavericks için "konfor alanından çıkmaktan" korkmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kyrie, Mavs için 'konfor alanından çıkmaya' hazır!
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17 Ekim 2023 14:35
Son güncelleme 17 Ekim 2023 14:43
Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, bu sezon Mavericks için "konfor alanından çıkmaktan" korkmadığını söyledi.

Takımın playoffları kaçırdığı başarısız bir sezonun ardından Kyrie, takım için lider olmaya hazır olduğunu belirterek, "durum gerektirdiğinde" konfor alanından çıkmaya istekli olacağına söz verdi:

"Kişisel başarılar ve sponsorluklar falan harika şeyler, fakat ben bu adamlara daha öncekinden farklı bir şekilde liderlik etmek için buradayım ve bu da, zaman zaman konfor alanımdan çıkarak kendimi savunmasız bir pozisyona sokmamı gerektirecek bir durum.

Ben de bunu istiyorum; yeni zorluklarla yüzleşmek, bunları benimsemek ve öğrenme sürecim devam ederken yanımdaki çocuklara ilham vermek."

Irving geçtiğimiz sezon Mavericks'te çıktığı 20 maçta 27.0 sayı, 5.0 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

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