Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un dün geceki maçtan sonra formaları değiştirmek istediğini görmediğini söyledi.



Grizzlies'in dün gece Mavericks'e karşı 112-108'lik bir skorla galip gelmesi sonrası Brooks'un Kyrie ile forma takası yapmaya çalıştığı görülse de, Mavs yıldızının bu jesti kaçırdığı dikkat çekti.



Karşılaşmadan sonraki basın toplantısında Irving, çoktan bir sonraki maça odaklandığını ve Brooks'un kendisine yaptığı bu teklifi görmediğini açıkladı:



"Maçtan sonra gördüm. Muhtemelen bir dahaki sefere alırım. Çoktan sonraki maça odaklanmıştım."



"KYRIE KOBE GİBİ, MJ GİBİ..."



Brooks, maçtan sonra Kyrie ile önceden bir ilişkisi olmadığını fakat kendisinin büyük bir hayranı olduğunu belirtti:



"Kyrie'nin ve temsil ettiği her şeyin hayranıyım. Platformunu kullanma şekline, basketbolu oynama şekline.... Çocukken, öyle bir oyuncunun yaptıklarını yapabilmeyi çok istersiniz. Kendisi tıpkı Kobe gibi, Jordan gibi. Oyunu farklı bir noktada oynuyor. İki elini de kullanıyor, orta mesafede tanrısal seviyede. Ve bir gün ben de o noktada olmak istiyorum, daha fazla şut atabilmek."





