Kylian Mbappe: "Elimden geleni yapacağım"

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, TFF'nin Omuz Omuza kampanyasına katıldı ve yardım için elinden geleni yapacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Kylian Mbappe: 'Elimden geleni yapacağım'
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01 Mart 2023 21:03
TFF'nin düzenlediği Omuz Omuza yardı kampanyasına PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de katıldı.

Programa telefonla bağlanan Kylian Mbappe, "Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Türkiye için elinden geleni yapacağını dile getiren yıldız futbolcu, "Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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