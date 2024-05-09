KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası start verdi

KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası start verdi
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09 Mayıs 2024 16:57
Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

Toplam 15 ilden 400'e yakın sporcu ve antrenörün katıldığı şampiyonanın açılış seremonisi, Kırşehir Spor Salonu'nda yapıldı.

Seremoninin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporculara başarı diledi.

İstanbul, Kastamonu, Manisa, Kocaeli, Karabük, Muş, Ağrı, Erzincan, Kütahya, Ankara, Konya, Mardin, Siirt, Trabzon ve Edirne'den 400'e yakın sporcu ve antrenörün şampiyonada ter dökeceğini aktaran Şahin, "Müsabakaların centilmence ve sporcuya yakışır şekilde devam etmesini istiyoruz. En son yapılacak final müsabakalarıyla tamamlayacağımız şampiyonada kız ve erkek takımları iki salonda maç oynayacak. Seyir zevki yüksek ve herhangi bir sakatlık sorunu yaşanmadan şampiyonanın tamamlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Şampiyona, 12 Mayıs'ta Kırşehir Spor Salonu ve Ahi Evran Üniversitesi BESYO Salonu'nda oynanacak maçlarla sona erecek.

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