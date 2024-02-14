Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Wizards'ta kalmak için Dallas Mavericks'e takas olma fırsatını reddettiğini açıkladı.



Kuzma, Wizards başkanı Michael Winger'ın kendisine, geçen haftaki son takas günü öncesinde Mavericks'e takas edilmek isteyip istemediği konusunda seçim hakkı verdiğini açıkladı.



The Athletic'ten Josh Robbins'e konuşan Kuzma, bu fırsatı geri çevirdiğini ve Washington'da kalmak istediğini kaydetti:



"Bir noktada Dallas beni kesinlikle istemişti. Winger bana takasın ne olduğunu anlattı ve açıkçası beni takas etmek istemiyordu. Kararı biraz bana bırakmıştı ve ne yapmak istediğimi sormuştu. Ben de takımda kalıp burada yapılanmaya katkıda bulmak istediğimi söyledim. Bu da bir bakıma bu konunun sonu oldu."



Robbins'e göre Kuzma'nın sözleşmesinde takas yapılmaması yönünde bir madde olmasa da, Winger, Kuzma'ya teklifin kaçırılmayacak kadar iyi olmaması halinde potansiyel takaslar için kendisine bilgi vermeye açık olduğunu söyledi.



Winger, Dallas'ın teklifiyle ilgili olarak Kuzma ile yaptığı görüşmeyi esasen doğruladı.



Kuzma, yaz döneminde Wizards'ta kalmak için 4 yıllığı 90 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



