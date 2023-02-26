Kuşadasıspor 4 oyuncuyla imzaladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Kuşadasıspor, ara transfer döneminde 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Kuşadasıspor 4 oyuncuyla imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2023 16:46
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Kuşadasıspor, ara transfer döneminde 4 futbolcuyu transfer etti.

Ege ekibi deprem nedeniyle Spor Toto 1'inci Lig'den çekilen Yeni Malatyasporlu Mert Miraç, 2'nci Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'ndan Oğuzhan Kayar, Diyarbekirspor'dan Mücahit Çıra ve 1'inci Lig takımı Altınordu'dan Anıl Doyuran'la sözleşme imzaladı.

Kuşadasıspor Mert, Mücahit ve Oğuzhan'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlarken, Anıl ise 2.5 yıllık imza attı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ