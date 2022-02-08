Kupadaki gol düellosu Karagümrük'ün!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, gol düellosuna dönen ve uzatmalara giden maçta konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kupadaki gol düellosu Karagümrük'ün!
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08 Şubat 2022 20:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, normalsüresi 4-4 biten ve uzatmalara giden müsabaka, Karagümrük'ün 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Levent Merccan, 28. dakikada Ahmed Musa, 67. ve 80. (P) dakikalarda Borini ile 101. dakikada Emre Mor kaydetti. Konyaspor'un sayıları ise 11. ve 21.(P) dakikalarda Koka, 60. dakikada Amilton ve 87. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.

Bu sonucun ardından Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise turnuvaya veda etti.

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