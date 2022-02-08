Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, normalsüresi 4-4 biten ve uzatmalara giden müsabaka, Karagümrük'ün 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Levent Merccan, 28. dakikada Ahmed Musa, 67. ve 80. (P) dakikalarda Borini ile 101. dakikada Emre Mor kaydetti. Konyaspor'un sayıları ise 11. ve 21.(P) dakikalarda Koka, 60. dakikada Amilton ve 87. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.



Bu sonucun ardından Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise turnuvaya veda etti.





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