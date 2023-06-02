Kupa uzmanı Okan Buruk

Okan Buruk, teknik direktörlüğünde son 5 senede de 3 kupa kazandı. Başakşehir ve Galatasaray'ı lig şampiyonu yapan genç antrenör, Akhisarspor'la da Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Kupa uzmanı Okan Buruk
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02 Haziran 2023 08:47
Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk büyük bir başarıya imza attı.

Süper Lig tarihinde 7 kez oyuncu, 2 kez de teknik direktör olarak şampiyonluk kazanan Buruk, rekor kırdı. Galatasaray'la 8, Başakşehir'le de 1 kez olmak üzere toplamda 9 lig şampiyonluğu elde eden başarılı çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde bu kupayı en fazla kaldıran isim oldu.

Okan Buruk, teknik direktörlüğünde son 5 senede de 3 kupa kazandı. Başakşehir ve Galatasaray'ı lig şampiyonu yapan genç antrenör, Akhisarspor'la da Türkiye Kupası'nı kaldırdı. 

 
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