Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk büyük bir başarıya imza attı.
Süper Lig tarihinde 7 kez oyuncu, 2 kez de teknik direktör olarak şampiyonluk kazanan Buruk, rekor kırdı. Galatasaray'la 8, Başakşehir'le de 1 kez olmak üzere toplamda 9 lig şampiyonluğu elde eden başarılı çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde bu kupayı en fazla kaldıran isim oldu.
Okan Buruk, teknik direktörlüğünde son 5 senede de 3 kupa kazandı. Başakşehir ve Galatasaray'ı lig şampiyonu yapan genç antrenör, Akhisarspor'la da Türkiye Kupası'nı kaldırdı.
Süper Lig tarihinde 7 kez oyuncu, 2 kez de teknik direktör olarak şampiyonluk kazanan Buruk, rekor kırdı. Galatasaray'la 8, Başakşehir'le de 1 kez olmak üzere toplamda 9 lig şampiyonluğu elde eden başarılı çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde bu kupayı en fazla kaldıran isim oldu.
Okan Buruk, teknik direktörlüğünde son 5 senede de 3 kupa kazandı. Başakşehir ve Galatasaray'ı lig şampiyonu yapan genç antrenör, Akhisarspor'la da Türkiye Kupası'nı kaldırdı.