Sınırlı serbest oyuncu statüsündeki Jonathan Kuminga, Golden State Warriors'ın kendisine sunduğu 7.9 milyon dolarlık "qualifying offer" teklifini ciddi şekilde değerlendiriyor.Taraflar arasında yeni kontrat görüşmeleri kilitlenmiş durumda ve normal sezonun başlamasına bir aydan az süre kaldı.Kuminga'nın menajeri Aaron Turner, ESPN'in "The Hoop Collective" podcast'inde yaptığı açıklamada şunları söyledi:Kuminga'nın bu teklifi kabul etmek için son tarihi 1 Ekim. Kabul etmesi halinde 22 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonu için Golden State kadrosuna dönecek. Teklifin maaş değeri Warriors'ın müzakerelerde sunduğu uzun vadeli rakamların oldukça altında olsa da, bu anlaşma oyuncuya bir yıllık takas yasağı (no-trade clause) getiriyor ve gelecek yaz çok daha yüksek bir kontrat imzalama şansı sunuyor.Golden State'in şu anda Kuminga'ya üç yıl, 75.2 milyon dolar değerinde bir teklif sunduğu bildirildi. Ancak bu kontratta son yıl için takım opsiyonu bulunuyor. Kuminga tarafı ise oyuncu opsiyonu talep ediyor, böylece olası bir takas durumunda geleceği üzerinde kontrol sahibi olmak istiyor.Turner, müzakerelerdeki durumu şöyle özetledi:Geçtiğimiz sezon 47 maçta 15.3 sayı, 4.6 ribaund, 2.2 asist ortalamaları yakalayan Kuminga, Warriors'ın Jimmy Butler'ı transfer etmesinin ardından rotasyondaki yerini kaybetti. Başantrenör Steve Kerr, Houston Rockets ile oynanan playoff ilk turunda oynanan yedi maçın dördünde Kuminga'yı kadroya almadı.NBA'de sınırlı serbest oyuncuların qualifying offer imzalaması oldukça nadir bir durum. Çünkü bu teklifler genellikle uzun vadeli kontratlara kıyasla düşük finansal güvence sunuyor. Ancak bu yaz sınırlı serbest oyuncular için pazar olağandışı derecede yavaş geçti. Bunun temel sebepleri arasında takımların sınırlı maaş boşlukları ve lüks vergisi barajının tetiklediği sert kadro kurma cezaları bulunuyor.Benzer bir durumda olan Cam Thomas, geçtiğimiz sezon Brooklyn Nets'in en skorer oyuncusu olmasına rağmen (24 sayı ortalaması), uzun vadeli bir anlaşmaya ulaşamayınca eylül başında 6 milyon dolarlık qualifying offer imzaladı. Chicago Bulls guardı Josh Giddey ise 2024-25 sezonunda 70 maçta 14.6 sayı, 8.1 ribaund, 7.2 asist ortalamaları yakaladıktan sonra iki aydan uzun süre sınırlı serbest oyuncu kaldı ve sonunda dört yıl, 100 milyon dolarlık bir kontrata imza attı.