Kubilay Alcu'dan 12'nci kez nakavtla zafer

Boksör Hasan Kubilay Alcu kariyerinde çıktığı 16'ncı maçı da kazanıp yenilgisiz zafer serisini sürdürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kubilay Alcu'dan 12'nci kez nakavtla zafer
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13 Nisan 2025 15:07
Muğla Fethiyeli profesyonel boksör Hasan Kubilay Alcu kariyerinde çıktığı 16'ncı maçı da kazanıp yenilgisiz zafer serisini sürdürdü.

Profesyonel boksta UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu ünvanlarını elinde bulunduran Kubilay Alcu, Mısır'ın Başkenti Kahire'deki Mısır Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'nde 16'ncı maçında 12'nci nakavt galibiyetini elde etti.

Kubilay, Mısır'daki organizasyonda Hindistanlı rakibi Pushpak Varma'yı 5'inci raunda nakavt etti. Uluslararası alandaki galibiyet serisine bir yenisini daha ekleyen 30 yaşındaki boksör, kendisine her zaman destek olan Fethiye halkı ve Belediye Başkanı Alim Karaca'ya teşekkür etti.

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