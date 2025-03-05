Kritik kapışma; Urfa vs Adana! Kazanan Adana!

Trendyol 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Adanaspor, Şanlıurfaspor'u deplasmanda mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kritik kapışma; Urfa vs Adana! Kazanan Adana!
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05 Mart 2025 18:02
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Adanaspor oldu.

Şanlıurfaspor, maçın 14. dakikasında Chukwuma Akabueze'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Adanaspor, 33. dakikada Endri Çekiçi'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı. Maçta 50. dakikada Fatih Kurucuk'un golüyle 2-1 öne geçen Adanaspor, mücadeleyi 2-1 kazandı. İlk golü atan Endri Çekiçi, ikinci golün asistini yaptı.

Bu galibiyetin ardından Adanaspor puanını 27'ye yükseltti. Şanlıurfaspor 33 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Şanlıurfaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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