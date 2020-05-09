Sağlık Bakanlığının paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 687 test yapıldı, bin 848 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241'e, vaka sayısı da 211 bin 364'e çıktı. Hayatını kaybedenler arasında 6 haftalık bir bebeğin de olduğu açıklandı.
İtalya'da can kaybı 30 bin 201'e yükselirken, toplam vaka sayısı 217 bin 185, iyileşen sayısı 99 bin 23 oldu.
İspanya'da ilk kez bir kediye Kovid-19 bulaştı
İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 299'a, virüs bulaşanların sayısı da 222 bin 857'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 131 bin 148 olarak açıklandı. Kovid-19, İspanya'da ilk kez bir kedide görüldü. Ayrıca 1. ve 2. liglerdeki toplam 5 takımda forma giyen 5 futbolcuda virüs tespit edildi.
Fransa'da ise can kaybı 26 bin 230'a çıkarken, vaka sayısı 210 bin 86, iyileşen sayısı 55 bin 782 oldu.
Can kayıpları ayrıca Brezilya'da 9 bin 600, Belçika'da 8 bin 521, Almanya'da 7 bin 392, İran'da 6 bin 541, Hollanda'da 5 bin 359, Kanada'da 4 bin 473, İsveç'te 3 bin 175, Meksika'da 2 bin 961, Hindistan'da 1980, İsviçre'de 1810, Rusya'da ise 1723 oldu.
Facebook ve Google, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanlarının yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini bildirdi.
Kuveyt'teki sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Güney Afrika'da alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 bin mahkumun tahliye edileceği bildirildi.
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 2 aydır ara verilen yüz yüze eğitim, 28 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacak.
Libya'daki kısmi sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı.
Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz'un, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
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Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 48'i vefat etti, 3 bin 412 hasta da iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, vaka sayısı 135 bin 569 ve vefat sayısı ise 3 bin 689 oldu.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinden bir kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu açıklanırken, Pence'in ofisindeki vaka sayısı da ikiye yükseldi.
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 219, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 653 ve iyileşen sayısı 86 bin 396 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı.
Semt pazarlarında maske takılması uyarısında da bulunan Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir."
Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, 10 Mayıs Pazar gecesi sona erecek.
Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri istisna kapsamında olacak.
Ayrıca "Anneler Günü" nedeniyle 9 ve 10 Mayıs'ta sadece çiçek satan iş yerleri evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin ve satışının yapıldığı iş yerleri açık olacak.
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumunca yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırılan ilaca satış izni verildi.
Koçak Farma Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cem Koçak, hem Türkiye'nin ilaç ihtiyacını karşılamak hem ekonomisine katma değer sağlamak için yola çıktıklarını belirterek, "Çalışmalar sonucunda geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin sülfat' etken madde içeriğine sahip ürünümüzün ruhsatını aldık. İlk üretim yapılarak Türk tıbbının kullanımına sunuldu." diye konuştu.
Buna göre, ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek, ticari taksi şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek, araç içinde mutlaka maske kullanacak.
Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, müşteriler araçlara maskesiz binemeyecek
Her müşteriden sonra müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içi havalandırılacak
Okul, otel, gündüz bakımevi, iş yeri gibi hastane dışı tesislerde bulunan bir kişinin koronavirüs tanısı alması halinde, bulunduğu alanlara giriş kısıtlanacak, alan temizlik ve dezenfeksiyon öncesi en az bir saat havalandırılacak.
Özellikle sık el değen alanlara odaklanılarak yüzeyler, çalışma alanları, ortak kullanılan alanlar ve eşyalar temizlenip dezenfekte edilecek.
Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve lavabolar sık temizlenecek, temizlik kontrolleri kayıt altına alınacak.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, koronavirüs salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.
"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzurevlerine halihazırda ziyaret yasağınının bulunduğuna, personelin giriş çıkışlarının da sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 24-25-26 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir. Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir."
Sitede, üniversitelerde Kovid-19 sürecinde yapılan faaliyetler, video seminerler ve online eğitime yönelik bilimsel yayın ve üretimlerin yer aldığı linklere de yer verildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Türk üniversitelerinin bu konuda ürettiği, yaptığı çalışmaları duyurabilmek için de genel bir linkin sitede yer alacağını söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek sağlamayı sürdürüyor.
Bakanlık, 750 sorudan oluşan birinci döneme ait derslerin ikinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan üçüncü paketi bugün "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.
Böylece lise öğrencileri için tüm derslerden yayımlanan soru sayısı bin 990'a yükseldi.
DÜNYADA CAN KAYBI 274 BİN OLDU
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 274 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 372 bini geçti.
Salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 77 bin 902'ye yükselirken, vaka sayısı 1,3 milyonu aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı da 220 bin 931'e ulaştı.
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 219, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 653 ve iyileşen sayısı 86 bin 396 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı.
Semt pazarlarında maske takılması uyarısında da bulunan Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir."
24 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasıKovid-19 mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, 10 Mayıs Pazar gecesi sona erecek.
Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri istisna kapsamında olacak.
Ayrıca "Anneler Günü" nedeniyle 9 ve 10 Mayıs'ta sadece çiçek satan iş yerleri evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin ve satışının yapıldığı iş yerleri açık olacak.
Kovid-19 tedavisi için yerli ilaç üretildiYerli ilaç firması Koçak Farma, Kovid-19 Pandemisi Tedavi Algoritması'nda yer alan, jenerik yerli üretim "hidroksiklorokin sülfat" etken maddeli ilaç üretti.
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumunca yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırılan ilaca satış izni verildi.
Koçak Farma Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cem Koçak, hem Türkiye'nin ilaç ihtiyacını karşılamak hem ekonomisine katma değer sağlamak için yola çıktıklarını belirterek, "Çalışmalar sonucunda geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin sülfat' etken madde içeriğine sahip ürünümüzün ruhsatını aldık. İlk üretim yapılarak Türk tıbbının kullanımına sunuldu." diye konuştu.
Taksilere ilişkin genelgeİçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "ticari taksilere" ilişkin yeni genelge göndererek, hijyen tedbirlerini belirledi.
Buna göre, ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek, ticari taksi şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek, araç içinde mutlaka maske kullanacak.
Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, müşteriler araçlara maskesiz binemeyecek
Her müşteriden sonra müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içi havalandırılacak
Normalleşme sürecinde "temizlik" kriterleriTedbirler gereği uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, günde en az 8 saatte bir su ve deterjanla temizlenecek.
Okul, otel, gündüz bakımevi, iş yeri gibi hastane dışı tesislerde bulunan bir kişinin koronavirüs tanısı alması halinde, bulunduğu alanlara giriş kısıtlanacak, alan temizlik ve dezenfeksiyon öncesi en az bir saat havalandırılacak.
Özellikle sık el değen alanlara odaklanılarak yüzeyler, çalışma alanları, ortak kullanılan alanlar ve eşyalar temizlenip dezenfekte edilecek.
Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve lavabolar sık temizlenecek, temizlik kontrolleri kayıt altına alınacak.
Bakanlıktan "maske ve eldiven" uyarısıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, koronavirüs salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.
"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.
Huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecekAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzurevlerine halihazırda ziyaret yasağınının bulunduğuna, personelin giriş çıkışlarının da sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 24-25-26 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir. Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir."
YÖK "Covid-19" web sitesini erişime açtıYükseköğretim Kurulunun (YÖK) Kovid-19 küresel salgını boyunca yaptığı çalışmaları, alınan yönetim ve mevzuat kararlarını, kamuya, ulusal ve uluslararası akademi camiasına duyurmak amacıyla "http://covid19.yok.gov.tr/" web sitesi erişime açıldı.
Sitede, üniversitelerde Kovid-19 sürecinde yapılan faaliyetler, video seminerler ve online eğitime yönelik bilimsel yayın ve üretimlerin yer aldığı linklere de yer verildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Türk üniversitelerinin bu konuda ürettiği, yaptığı çalışmaları duyurabilmek için de genel bir linkin sitede yer alacağını söyledi.
MEB, üçüncü "soru destek paketini" erişime açtıMilli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan üçüncü "soru destek paketi" yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek sağlamayı sürdürüyor.
Bakanlık, 750 sorudan oluşan birinci döneme ait derslerin ikinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan üçüncü paketi bugün "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.
Böylece lise öğrencileri için tüm derslerden yayımlanan soru sayısı bin 990'a yükseldi.
DÜNYADA CAN KAYBI 274 BİN OLDU
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 274 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 372 bini geçti.
Salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 77 bin 902'ye yükselirken, vaka sayısı 1,3 milyonu aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı da 220 bin 931'e ulaştı.
İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241'e, vaka sayısı da 211 bin 364'e çıktı. Hayatını kaybedenler arasında 6 haftalık bir bebeğin de olduğu açıklandı.
İtalya'da can kaybı 30 bin 201'e yükselirken, toplam vaka sayısı 217 bin 185, iyileşen sayısı 99 bin 23 oldu.
İspanya'da ilk kez bir kediye Kovid-19 bulaştı
İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 299'a, virüs bulaşanların sayısı da 222 bin 857'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 131 bin 148 olarak açıklandı. Kovid-19, İspanya'da ilk kez bir kedide görüldü. Ayrıca 1. ve 2. liglerdeki toplam 5 takımda forma giyen 5 futbolcuda virüs tespit edildi.
Fransa'da ise can kaybı 26 bin 230'a çıkarken, vaka sayısı 210 bin 86, iyileşen sayısı 55 bin 782 oldu.
Can kayıpları ayrıca Brezilya'da 9 bin 600, Belçika'da 8 bin 521, Almanya'da 7 bin 392, İran'da 6 bin 541, Hollanda'da 5 bin 359, Kanada'da 4 bin 473, İsveç'te 3 bin 175, Meksika'da 2 bin 961, Hindistan'da 1980, İsviçre'de 1810, Rusya'da ise 1723 oldu.
Futbol takımlarına 5 oyuncu değişikliği hakkıUluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıl sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.
Facebook ve Google, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanlarının yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini bildirdi.
Kuveyt'teki sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Güney Afrika'da alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 bin mahkumun tahliye edileceği bildirildi.
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 2 aydır ara verilen yüz yüze eğitim, 28 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacak.
Libya'daki kısmi sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı.
Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz'un, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
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