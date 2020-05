24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması

Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 48'i vefat etti, 3 bin 412 hasta da iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, vaka sayısı 135 bin 569 ve vefat sayısı ise 3 bin 689 oldu.Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 219, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 653 ve iyileşen sayısı 86 bin 396 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerini kullandı.Semt pazarlarında maske takılması uyarısında da bulunan Bakan Koca, şunları kaydetti:"Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir."Kovid-19 mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Koronavirüsle mücadele kapsamında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, 10 Mayıs Pazar gecesi sona erecek.Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri istisna kapsamında olacak.Ayrıca "Anneler Günü" nedeniyle 9 ve 10 Mayıs'ta sadece çiçek satan iş yerleri evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin ve satışının yapıldığı iş yerleri açık olacak.Yerli ilaç firması Koçak Farma, Kovid-19 Pandemisi Tedavi Algoritması'nda yer alan, jenerik yerli üretim "hidroksiklorokin sülfat" etken maddeli ilaç üretti.Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumunca yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırılan ilaca satış izni verildi.Koçak Farma Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cem Koçak, hem Türkiye'nin ilaç ihtiyacını karşılamak hem ekonomisine katma değer sağlamak için yola çıktıklarını belirterek, "Çalışmalar sonucunda geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin sülfat' etken madde içeriğine sahip ürünümüzün ruhsatını aldık. İlk üretim yapılarak Türk tıbbının kullanımına sunuldu." diye konuştu.İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "ticari taksilere" ilişkin yeni genelge göndererek, hijyen tedbirlerini belirledi.Buna göre, ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek, ticari taksi şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek, araç içinde mutlaka maske kullanacak.Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, müşteriler araçlara maskesiz binemeyecekHer müşteriden sonra müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içi havalandırılacakTedbirler gereği uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, günde en az 8 saatte bir su ve deterjanla temizlenecek.Okul, otel, gündüz bakımevi, iş yeri gibi hastane dışı tesislerde bulunan bir kişinin koronavirüs tanısı alması halinde, bulunduğu alanlara giriş kısıtlanacak, alan temizlik ve dezenfeksiyon öncesi en az bir saat havalandırılacak.Özellikle sık el değen alanlara odaklanılarak yüzeyler, çalışma alanları, ortak kullanılan alanlar ve eşyalar temizlenip dezenfekte edilecek.Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve lavabolar sık temizlenecek, temizlik kontrolleri kayıt altına alınacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, koronavirüs salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi."#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzurevlerine halihazırda ziyaret yasağınının bulunduğuna, personelin giriş çıkışlarının da sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:"Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 24-25-26 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir. Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir."Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Kovid-19 küresel salgını boyunca yaptığı çalışmaları, alınan yönetim ve mevzuat kararlarını, kamuya, ulusal ve uluslararası akademi camiasına duyurmak amacıyla "http://covid19.yok.gov.tr/" web sitesi erişime açıldı.Sitede, üniversitelerde Kovid-19 sürecinde yapılan faaliyetler, video seminerler ve online eğitime yönelik bilimsel yayın ve üretimlerin yer aldığı linklere de yer verildi.YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Türk üniversitelerinin bu konuda ürettiği, yaptığı çalışmaları duyurabilmek için de genel bir linkin sitede yer alacağını söyledi.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan üçüncü "soru destek paketi" yayımlandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek sağlamayı sürdürüyor.Bakanlık, 750 sorudan oluşan birinci döneme ait derslerin ikinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan üçüncü paketi bugün "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.Böylece lise öğrencileri için tüm derslerden yayımlanan soru sayısı bin 990'a yükseldi.Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 274 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 372 bini geçti.Salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 77 bin 902'ye yükselirken, vaka sayısı 1,3 milyonu aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı da 220 bin 931'e ulaştı.