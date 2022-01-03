Koronavirüs kabusu sporu yine sarıyor

Koronavirüs kabusu 'Omicron' varyantının yayılmasıyla beraber Avrupa futbolunu yeniden esir almaya başladı. İngiltere ve İspanya gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde vaka sayıları her hafta artış gösterdi, maçlar tıpkı 2020'deki gibi oynanamayacak noktaya geldi. Özellikle İngiltere Premier Lig en fazla etkilenen lig oldu. İspanya La Liga'da da son 2 haftada da işler karmaşık bir hal aldı. İtalya Serie A'da ve Serie B'de de şimdiye kadar tam 20 maç kovid sebebiyle ertelendi.



Tam 189 futbolcu kovid



İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonunda şimdiden koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 189'a ulaştı. Sezon başından beri planlanan fikstürde sadece 9 kulüp maçı ertelenmeden devam etti, 11 kulüp ciddi sorunlar yaşadı. Bu sezon tam kapasiteyle tribünlere taraftar almaya başlayan Ada takımları artık ayakta seyirci modeliyle bir nebze olsun tribünlerde mesafe ayarlamaya çalışıyor. İspanya La Liga'da ise bu hafta Kovid'li oyuncusu sayısı 89'a yükseldi, ama maçlar ertelenmedi.



Klopp'suz maç berabere 2-2



İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Chelsea ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Liverpool menajeri Jurgen Klopp takımının başında sahada yer alamadı. Liverpool'da ayrıca 3 futbolcuda da koronavirüs çıktığı kaydedildi. Karşılaşmada goller Liverpool adına Mane ve Salah'tan gelirken Chelsea'de Kovacic ve Pulisic ağları sarstı.



Hükmen kuralı!



Avrupa'da koronavirüs nedenli ertelemelerin aksine Türkiye'de hükmen yenilgi kuralı öne çıkıyor. Kovid 19 tedbirlerine ilişkin talimatın 5. maddesinin 8. fıkrasında, "Covid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalardan dolayı müsabakalar ertelenmez" deniyor. 9. fıkrada da "Kulüplerin pozitif vaka geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9'un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde hükmen mağlubiyet kararı" ifadeleri yer alıyor.



NBA'de de korku



Sadece Avrupa'da değil ABD'de de koronavirüs krizi spor sahalarına yeniden sıçradı. NBA'de aralık ayı itibariyle yükselişe geçen vakalar sıkıntı yarattı. NBA yönetimi koronavirüs protokollerini güncellemek zorunda kaldı. Aralık ayı boyunca karantinadaki oyuncusu sayısı bir ara 80'e kadar çıktı. Sezonun toplam genelinde ise 170 oyuncudan pozitif test alındı. Özellikle 'Omicron' varyantı endişe doğurdu.



Ligde ertelemeler



Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ertelemeler birbiri ardına geldi. Beşiktaş-Petkim, Yukatel Merkezefendi-Bahçeşehir ile 8 vaka çıkan Anadolu Efes'in Yalova maçları ertelendi.



B.Münih krizde



Almanya'da da 'Omicron' varyantı nedeniyle koronavirüs vakaları artıyor. Bundesliga'nın 43 puanlı lideri Bayern Münih'te koronavirüs krizi yaşanıyor. Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards ile birlikte antrenör Dino Toppmöller'in Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi. Bir süre daha Bavyera bölgesindeki vaka artışları nedeniyle Bayern Münih'in maçları seyircisiz oynanacak.



Messi de yakalandı



Fransa'da da ciddi bir artış gösteren koronavirüs PSG'ye ve Lionel Messi'ye sıçradı. Dün öğle saatlerinde Ligue 1 temsilcisi PSG'den yapılan açıklamada 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı aktarıldı. Bu 4 futbolcu arasında Lionel Messi olduğu da belirtildi. Messi'nin karantinaya girdiği kaydedildi. Arjantinli yıldızın haricinde Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın da pozitif olduğu vurgulandı.



Enes Ünal imzalı zafer



Koronavirüsteki vaka artışlarının gölgesindeki İspanya La Liga'da 20. hafta maçları oynandı. Getafe, Real Madrid'i 1-0 yenerken, Enes Ünal 13. dakikada golünü attı. Milli yıldız böylece La Liga'da 2022'nin ilk golünü attı. Öte yandan Barcelona ve Real Sociedad'da tam 10 futbolcuda koronavirüs çıktı.



Euroleague'de 'pozitif' kaos



Futbol kadar basketbolda da koronavirüs vakaları artış göstermeye başladı, sıkıntılar çoğaldı. Özellikle Euroleague ve Eurocup'ta mücadele eden kulüplerde 'pozitif' test sonuçları arka arkaya açıklandı. Türkiye'de de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'te vakalar duyuruldu, lig maçları ertelendi. Avrupa'da ise Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid ve Baskonia gibi kulüplerde ciddi sorunlar meydana geldi.



Coachlar herkesi korkuttu



Baskonia'nın başantrenörü Neven Spahija ile Real Madrid coachu Pablo Laso'nun koronavirüse yakalanmaları herkesin ister istemez gözünü korkuttu. Euroleague'de son 2 haftada maç ertelemeleri başladı. Fakat şu anda lig yönetiminde maçların askıya alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığı dile getirildi. Kadınlar basketbolda da benzer durum görülüyor. Euroleague'de Fenerbahçe Safiport'ta vakalar geldi. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da Çukurova'nın maçı ertelendi.









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