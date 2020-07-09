Kopenhag'da Zanka transferi kararı

Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken, Zanka ile devamlı mesajlaştıklarına vurgu yaparken ekonomik olarak eski futbolcularını geri almalarının şimdilik söz konusu olmadığını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün tutumu ve Zanka'nın vereceği karara göre transferde koşulların değişebileceğini de bildirdi.

Haber; Milliyet
Kopenhag'da Zanka transferi kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2020 08:05
Zanka'nın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Danimarkalı stoperin, sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamaması durumunda eski takımı Kopenhag'a döneceği iddia ediliyordu

Ersun Yanal döneminde transfer edilen ancak verim sağlayamayan Zanka, devre arasında Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştı. Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından Zanka'nın geleceği de merak konusu oldu.

Kopenhag'ın televizyon kanalı Copenhagen Sundays muhabiri Bastian Möller, Zanka konusunu Norveçli teknik patron Staale Solbakken'e yöneltti. Solbakken, Danimarkalı savunmacının şimdilik Kopenhag'a geri gelmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Solbakken, Zanka ile devamlı mesajlaştıklarına vurgu yaparken, ekonomik olarak eski futbolcularını geri almalarının şimdilik söz konusu olmadığını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün tutumu ve Zanka'nın vereceği karara göre transferde koşulların değişebileceğini de bildirdi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için