Konyasporlu 8 oyuncuya milli davet

İttifak Holding Konyaspor'un 8 oyuncusuna ülkelerinin milli takımlarından davet geldi.



Konyaspor İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic ve Amar Rahmanovic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın Gürcistan ve Luksemburg maçları aday kadrosuna seçildi.



Endri Çekiçi ve Sokol Cikalleshi ise Arvanutluk Milli Takımı'nın İspanya ve Gürcistan ile oynayacağı hazırlık maçları aday kadrosuna dahil edildi.



Zymet Bytyqi, Kosova Milli Takımı'nın Burkina Faso ve İsviçre hazırlık maçları aday kadrosuna; Jose M'Poku, Demokratik Kongo Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri 3. Tur'unda Fas ile oynayacağı maçların aday kadrosuna; Konrad Michalak ise, Polanya Milli Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı aday kadrosuna davet edildi.



Öte yandan Konyasporlu genç kaleci Deniz Ertaş, U17 Milli Takımımızın 23-29 Mart 2022 tarihleri arasında Slovenya'da katılacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosuna, yeni profesyonel sözleşme imzalanan Yaşar Kavas ise, U18 Milli Takımının 23-25 Mart 2022 tarihlerinde Kocaeli'de Romanya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edildi. (Anadolu'da Bugün)





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