"Eto'o'nun alacağını karşılayamayız"

"Gitmek isteyen kimseyi tutmamak lazım"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrılması gündemde olan yıldız isimhakkında önemli açıklamalarda bulundu.Kamerunlu futbolcunun maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getiren Çalımbay, "" diye konuştu.Mehdi Bourabia'nın Sassuolo'ya transferini de anlatan Çalımbay, "Takımımızdan çok memnunuz. Her şey mükemmel geçti. Biz aslında Mehdi Bourabia'yı bırakmak istemiyorduk önüne çok büyük bir fırsat çıktı. Çok istedi transfer olabilmek için benimle konuştu. Gitmek isteyen kimseyi tutmamak lazım. İkinci yarı zaten istediği performansı göstermemiş. Aklı İtalya'dan gelen teklifte kalmış. Daha önce bir oyuncu düşünüyorduk şimdi Mehdi'nin gitmesi ile iki kişi almamız lazım. Çok oyuncu ile görüştük ama olmadı. Samuel Eto'o'nun da bir problemi var. Kampa transferleri yetiştirmemiz lazım." dedi.