Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrılması gündemde olan yıldız isim Samuel Eto'o hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"Eto'o'nun alacağını karşılayamayız"
Kamerunlu futbolcunun maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getiren Çalımbay, "Eto'o ile ilgili problem çok basit. Yönetimin şu an Eto'o'nun alacağını karşılayacak durumu yok. Eto'o da böyle bir transfer ve sözleşme yapmış tabii devam ettirmek istiyor. Yönetim ise bir indirim yap ya da kendine bir kulüp bul diyor" diye konuştu.
"Gitmek isteyen kimseyi tutmamak lazım"
Mehdi Bourabia'nın Sassuolo'ya transferini de anlatan Çalımbay, "Takımımızdan çok memnunuz. Her şey mükemmel geçti. Biz aslında Mehdi Bourabia'yı bırakmak istemiyorduk önüne çok büyük bir fırsat çıktı. Çok istedi transfer olabilmek için benimle konuştu. Gitmek isteyen kimseyi tutmamak lazım. İkinci yarı zaten istediği performansı göstermemiş. Aklı İtalya'dan gelen teklifte kalmış. Daha önce bir oyuncu düşünüyorduk şimdi Mehdi'nin gitmesi ile iki kişi almamız lazım. Çok oyuncu ile görüştük ama olmadı. Samuel Eto'o'nun da bir problemi var. Kampa transferleri yetiştirmemiz lazım." dedi.
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"Eto'o'nun alacağını karşılayamayız"
Kamerunlu futbolcunun maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getiren Çalımbay, "Eto'o ile ilgili problem çok basit. Yönetimin şu an Eto'o'nun alacağını karşılayacak durumu yok. Eto'o da böyle bir transfer ve sözleşme yapmış tabii devam ettirmek istiyor. Yönetim ise bir indirim yap ya da kendine bir kulüp bul diyor" diye konuştu.
"Gitmek isteyen kimseyi tutmamak lazım"
Mehdi Bourabia'nın Sassuolo'ya transferini de anlatan Çalımbay, "Takımımızdan çok memnunuz. Her şey mükemmel geçti. Biz aslında Mehdi Bourabia'yı bırakmak istemiyorduk önüne çok büyük bir fırsat çıktı. Çok istedi transfer olabilmek için benimle konuştu. Gitmek isteyen kimseyi tutmamak lazım. İkinci yarı zaten istediği performansı göstermemiş. Aklı İtalya'dan gelen teklifte kalmış. Daha önce bir oyuncu düşünüyorduk şimdi Mehdi'nin gitmesi ile iki kişi almamız lazım. Çok oyuncu ile görüştük ama olmadı. Samuel Eto'o'nun da bir problemi var. Kampa transferleri yetiştirmemiz lazım." dedi.
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