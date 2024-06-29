Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı açıkladı!

Konyaspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı açıkladı!
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29 Haziran 2024 21:27
Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında yeni transferini duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekip, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Konyaspor, 31 yaşındaki sol kanat Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor formasını 40 maça çıkan Yusuf Erdoğan, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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