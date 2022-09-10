Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor Stadyumu'ndaki zemin bakımı nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada İlhan Palut'un öğrencilerine galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti.



Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde arka arkaya 4. galibiyetini aldı ve puanını 14'e yükseltti. Ligde oynadığı 6 maçta kalesinde gol görmeyen Konyaspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor, 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.



12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.



40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi.



Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





66. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Endri Çekiçi'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Bytyqi'nin ortasını Soner Dikmen kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Bruno Paz, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.



73. dakikada Arabam.com Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Atakaş Hatayspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonucu topla buluşan Soner Dikmen, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dikmen'in vuruşunda Erce Kardeşler, gole izin vermedi.



74. dakikada Arabam.com Konyaspor net fırsattan yararlanamadı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.



87. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi.



Maç, yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Eskişehir Yeni



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ekrem Kan, Esat Sancaktar



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric (Dk.46 Bruno Paz), Soner Dikmen (90+4 Uğurcan Yazğılı), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 90 Uche Ikpeazu), Endri Çekiçi (Dk. 90 Cebrail Karayel), Muhammet Demir (Dk. 78 Diouf)



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Ribeiro, Onur Ergün (Dk. 87 Aabid), Lobjanidze (Dk. 87 Dylan Saint), El Kaabi, Varga (Dk. 66 Kaan Kanak)



Gol: Dk 66 Bruno Paz (Arabam.com Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 33 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)





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