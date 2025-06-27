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Konyaspor'un kamp programı belli oldu

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran tarihinde Kayacık Tesisleri'nde başlayacak.

calendar 27 Haziran 2025 12:50
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Konyaspor'un kamp programı belli oldu
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Konyaspor'un yeni sezon için gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Kayacık Tesisleri'nde 30 Haziran'da top başı yapacak olan Konyaspor, ardından 7 Temmuz Pazartesi günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp hazırlıklarına başlayacak. Yeşil-beyazlılar 10 gün sürecek kampta 2 hazırlık maçı oynayacak. 21 Temmuz'da ise Avusturya'ya gidecek.

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, yeni sezon öncesi kamp programlarına dair açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un 30 Haziran Pazartesi günü ilk antrenmanını gerçekleştireceğini ifade eden Yönet, şunları söyledi: "Futbol A takımımız, Teknik Direktörümüz Recep Uçar öncülüğünde 30 Haziran günü toplanacak. Kayacık Tesislerimizde pazartesi günü saat 18.30'da ilk antrenmanımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bir hafta sürecek Konya çalışmalarında futbolcularımız, rutin sağlık kontrolü ve bazı testlerden geçecek. Konya'daki çalışmalarımızın ardından Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 7 Temmuz Pazartesi günü ikinci etap kamp hazırlıklarımız başlayacak. 10 gün sürecek kampımızda iki hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçlarımız sonrası Erzurum kampımız sona erecek. Süper Lig başlamadan önce üçüncü ve son etap çalışmalarımızı ise yurt dışında gerçekleştireceğiz. Avusturya'da 21 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında kampımız olacak. Şu an yapılan planlamaya göre üçüncü etap kampımızda dört hazırlık maçı oynayacağız. Kamp sürecimizin tamamlanmasının ardından takımımız Konya'ya gelerek hazırlıklarını tesislerimizde sürdürecek." 


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