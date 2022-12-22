Konyaspor turu uzatmalarda kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile İsmet Taşdemir'in yönetimindeki Bodrumspor karşı karşıya geldi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 sona ererken, Konyaspor uzatma devrelerinde bulduğu gol ile karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Konyaspor'un gollerini 64. dakikada ve 105. dakikada penaltıdan Amir Hadziahmetovic, 114. dakikada ise Yasir Subaşı kaydederken, Bodrumspor'un golleri, 83 ve 110. dakikalarda Yekta Kurtuluş'un ayağından geldi.



Bu sonuçla birlikte Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken Bodrumspor, turnuvaya 5. turda veda etmiş oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı



Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Cebrail Karayel, Pavicic (Dk. 60 Amir Hadziahmetovic), Muric (Dk. 78 Amilton), Oğulcan Ülgün (Dk. 60 Muhammet Demir), Michalak (Dk. 60 Zymer Bytyqi), Bruno Paz (Dk. 97 Soner Dikmen), İkpeazu (Dk. 70 Mehmet Ali Büyüksayar)



Bodrumspor: Bahri Tosun, Süleyman Özdamar (Dk. 67 Recep Aydın), Osman Kocaağa (Dk. 46 Omar İmeri), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 79 Arda Çetin), Erkan Değişmez (Dk. 67 Yekta Kurtuluş), Mohammed, Musa Aktaş (Dk. 67 Celal Dumanlı), Süleyman Güneş, Mert Çayir (Dk. 97 İsmail Tarım), Erdem Çetinkaya



Goller: Dk. 64, Dk. 105 Amir Hadziahmetovic (penaltıdan), Dk. 114 Yasir Subaşı (Arabam.com Konyaspor), Dk. 83, Dk. 109 Yekta Kurtuluş (Bodrumspor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+2 Uğurcan Yazğılı, Dk. 120 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor), Dk. 51 Ali Aytemur, Dk. 60 Süleyman Güneş, Dk. 104 Arda Çetin, Dk. 115 İsmail Tarım, Dk. 117 Celal Dumanlı, Dk. 120 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)





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