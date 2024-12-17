Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Konyaspor, sahasında 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Umut Nayir attı. Umut Nayir, bu dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Karacabey Belediyespor, turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Umut Nayir attı. Umut Nayir, bu dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Karacabey Belediyespor, turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.