Konyaspor, kabustan İlhan Palut'la uyandı!

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırladı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin gollerini 52. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 80. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.



Konyaspor'da İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımıyla ilk maçında galibiyete ulaşmış oldu.



Bu sonucun ardından ligde 6 maç sonra kazanan Konyaspor, 27 puanla 12. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 18 puanla ligin son sırasında bulunuyor.



Konyaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.



44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.



45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.



