Konyaspor'da kombine biletlere ilgi yok

Konyaspor'da satışa sunulan kombine bilet satışlarında bir hafta geride kalmasına karşın satışların oldukça düşük bir rakamda kaldığı belirtildi.

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Konyaspor'da kombine biletlere ilgi yok
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10 Temmuz 2024 13:13
1 Temmuz'da satışa sunulan kombine biletlere yeşil-beyazlı taraftarla tarafından şu ana kadar beklenen ilgi gösterilmedi.

Yeşil-beyazlılarda 24 Haziran itibariyle kombine yenileme, 1 Temmuz ile birlikte ise kombinelerde genel satış başladı. Anadolu Kartalı'nda kombine yenileme ve yeni alan taraftar sayısı toplam üç bin olduğu öğrenildi.

İlk haftalar itibariyle satışlar yönetimin beklentisinin çok altında kaldı. Güney üst hariç tüm bloklar satışa çıktığı kaydedildi.

Yönetim, kombine fiyatlarını geçmiş sezona kıyasla biletlere fazla zam yapmamasına karşın, bugün kadar istenilen satış rakamına ulaşılamadı. Konyaspor yönetimi, takıma destek olmaları için kombine bilet almaları yönünde taraftara çağrıda bulundular.

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