UEFA Avrupa Konferans Ligi final karşılaşmasında Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geldi. Çekya'nın başkeni Prag'ta oynana maçı West Ham United 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi.



West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürdü.



MAÇTAN DAKİKALAR



Tempolu başlayan mücadelenin 12. dakikasında gelişen West Ham atağında, Declan Rice'ın ceza yayı içinden gönderdiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.



İki takımın çabaları ilk 45 dakikada sonuç vermedi ve devre 0-0 sona erdi.



56. dakikada Fiorentinalı Kouame'nin ceza alanı önünden çektiği sert şutta, kaleci Areola topu kontrol etti.



60. dakikada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande, Biraghi'nin ceza alanında topa elle müdahalesini VAR'da inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.



62. dakikada topun başına geçen Benrahma meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.



66. dakikada Fiorentina beraberliği yakaladı. Gonzalez'in kafayla indirdiği topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Bonaventura, iki West Hamlı futbolcunun arasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.



90. dakikada savunmanın arkasına sarkan Bowen'ın sol taraftan ceza alanına girer girmez vuruşunda, top kaleci Terracciano'nun üstünden ağlara gitti: 1-2.



Kalan bölümde skoru koruyan West Ham United, kupayı müzesine götürdü.



Stat: Eden Arena



Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Pau Cebrian Devis, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)



Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri (Dk. 84 Igor), Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora (Dk. 90+3 Barak), Gonzalez, Kouame (Dk. 62 Saponara), Jovic (Dk. 46 Arthur)



West Ham United: Areola, Coufal, Zouma (Dk. 61 Kehrer), Aguerd, Emerson, Soucek, Rice, Paqueta, Bowen, Antonio (Dk. 90+4 Ogbonna), Benrahma (Dk. 76 Fornals)



Goller: Dk. 62 Benrahma (penaltı), Dk. 90 Bowen (West Ham United), Dk. 66 Bonaventura (Fiorentina)



Sarı kartlar: Dk. 31 Benrahma, Dk. 53 Aguerd, Dk. 90+7 Bowen (West Ham United), Dk. 66 Mandragora, Dk. 67 Duncan, Dk. 75 Milenkovic, Dk. 85 Amrabat (Fiorentina)





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