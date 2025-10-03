02 Ekim
Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında ilk hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 yendi.


Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Aberdeen'e konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.

İşte ilk haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Crystal Palace (İngiltere): 0-2

Lausanne (İsviçre) - Breidablik (İzlanda): 3-0

Noah (Ermenistan) - Rijeka (Hırvatistan): 1-0

Zrinjski (Bosna Hersek) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-0

Jagiellonia (Polonya) - Hamrun Spartans (Malta): 1-0

Lech Poznan (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Drita (Kosova): 1-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Mainz 05 (Almanya): 0-1

Rayo Vallecano (İspanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-0

Aberdeen (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Sparta Prag (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 4-1

Fiorentina (İtalya) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-0

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 3-1

Rakow (Polonya) - Universitatea Craiova (Romanya): 2-0

Shelbourne (İrlanda) - Hacken (İsveç): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Legia Varşova (Polonya) - Samsunspor: 0-1

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
