Koeman'dan Messi'nin ayrılığı için itiraf!

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.



Katalan devinin eski teknik adamı Ronald Koeman, Lionel Messi'nin ayrılığının beklenmediğini söyledi.



Koeman yaptığı açıklamada, "Messi'nin ayrılığı sürpriz oldu. Sezon öncesi bana 'Yarın Messi ve babasıyla bir görüşmemiz var ve o takımda kalacak' denildi. Ertesi gün Laporta beni aradı ve 'durum karmaşık' dedi. O geceden sonra ayrıldı." ifadelerini kullandı.



Hollandalı teknik adam, Messi'nin Barcelona için ayrılmayı hak etmediği kadar çok şey yaptığını da sözlerine ekledi.



Lionel Messi, PSG formasıyla toplamda 66 maça çıktı ve 29 gol, 32 asist yaptı.





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