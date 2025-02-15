Kocaelispor, seriye bağladı!

1. Lig'de Kocaelispor, sahasında Çorum FK'yi 2-0 mağlup etti ve arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Kocaelispor, seriye bağladı!
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15 Şubat 2025 20:55
1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 71. dakikada Josip Vukovic attı.

Çorum FK, 56. dakikada Ferhat Yazgan'ın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Kocaelispor, 54 puana yükseldi. Çorum FK, 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.


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