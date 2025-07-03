Kocaelispor, defans oyuncusu Massadio Haidara ile ön protokol imzaladı

Yeni sezona iddialı hazırlanan Kocaelispor, Fransız ekibi Brest'ten 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara'yı sağlık kontrolü şartıyla kadrosuna katıyor.

calendar 03 Temmuz 2025 23:48
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor, defans oyuncusu Massadio Haidara ile ön protokol imzaladı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara ile ön protokol imzaladığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malili futbolcu ile kulüp arasında sağlık kontrolünün başarılı geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.



32 yaşındaki defans oyuncusu 2024-2025 sezonunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Brest'te forma giydi.

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