Trendyol 1, Lig'de 24. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Kocaelispor'u konuk etti.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Keçiörengücü'nün gollerini 7. dakikada Aliou Traore ve 76. dakikada Malaly Dembele attı.



Kocelispor'un gollerini ise 22'de Yusuf Cihat Çelik ve 90+2'de Barış Alıcı kaydetti.



Bu sonuçla birlikte, yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel ile ilk maçına çıkan Kocaelispor puanını 44'e, Ankara Keçiörengücü ise 30'a yükseltti.



Gelecek hafta Keçiörengücü, Tuzlaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Erzurumspor deplasmanına gidecek.



Stat: Aktepe



Hakemler: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Ahmet Kesim, Mert Kula (Dk. 46 Arda Hilmi Şengül), Muharrem Cinan, Mikail Okyar (Dk. 87 Erkam Develi), Bardhi, Traore, Selim Ilgaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Camara (Dk. 78 Erkan Eyibil), Dembele (Dk. 86 Görkem Bitin)



Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Emir Ortakaya, Haşim Arda Sarman, Atila Turan, Vukovic (Dk. 63 Mesut Can Tunalı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 86 Skhirtladze), Kharaishvili (Dk. 46 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 84 Barış Alıcı), Kouakou (Dk. 63 Sheidaev)



Goller: Dk. 7 Traore, Dk. 76 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Yusuf Cihat Çelik, 90+3 Barış Alıcı (Kocaelispor)



Sarı kart: Dk. 30 Vukovic (Kocaelispor)









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