The New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre, New York Knicks koçluk arayışında aktif bir süreç yürütüyor ve Taylor Jenkins ile Mike Brown'la resmi görüşmeler gerçekleştirdi.Öte yandan kulüp, Dallas Mavericks ile sözleşme uzatma konusunda belirsizlik yaşayan Jason Kidd'in durumunu da yakından izliyor.Bondy'nin aktardığına göre, Mavericks yönetiminin Kidd'e yeni bir kontrat önermemesi halinde, Knicks cephesinde Kidd'in başantrenörlük için önemli bir aday olabileceği yönünde hâlâ umut var.Öte yandan, Cleveland Cavaliers yardımcı antrenörü Johnnie Bryant için şu ana kadar herhangi bir resmi görüşme talebinde bulunulmadı. Başlangıçta Knicks'in öncelikli adayları arasında yer alan Bryant'ın, şu anda listenin alt sıralarına gerilediği ifade ediliyor.