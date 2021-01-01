Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Knicks, Taj Gibson'ın kontratında değişiklik yaptı!

New York Knicks'in, Taj Gibson'ın sözleşmesini iki yıllığı 10.1 milyon dolarlık bir anlaşma şeklinde yeniden yapılandırmayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, Taj Gibson'ın sözleşmesini iki yıllığı 10.1 milyon dolarlık bir anlaşma şeklinde yeniden yapılandırmayı kabul ettiği bildirildi.

36 yaşındaki oyuncu daha önce Gibson'ın tecrübesine sahip bir oyuncu için asgari maaş olan 2.7 milyon dolarlık tek yıllık bir kontrat yapmayı kabul etmişti.

Gibson, 2020-21 sezonunda maç başına 21 dakika civarı sahada kalmış ve 5.4 sayı, 5.6 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları tutturmuştu.

Önceki sezon Gibson, kendisini daha önce Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves'ta çalıştıran başantrenör Tom Thibodeau ile yeniden bir araya gelmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal