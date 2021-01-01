Knicks, Taj Gibson'ın kontratında değişiklik yaptı!

New York Knicks'in, Taj Gibson'ın sözleşmesini iki yıllığı 10.1 milyon dolarlık bir anlaşma şeklinde yeniden yapılandırmayı kabul ettiği bildirildi.



36 yaşındaki oyuncu daha önce Gibson'ın tecrübesine sahip bir oyuncu için asgari maaş olan 2.7 milyon dolarlık tek yıllık bir kontrat yapmayı kabul etmişti.



Gibson, 2020-21 sezonunda maç başına 21 dakika civarı sahada kalmış ve 5.4 sayı, 5.6 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları tutturmuştu.



Önceki sezon Gibson, kendisini daha önce Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves'ta çalıştıran başantrenör Tom Thibodeau ile yeniden bir araya gelmişti.



