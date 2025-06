New York Knicks, başantrenör arayışları kapsamında New Orleans Pelicans yardımcı antrenörü James Borrego ile resmi görüşme gerçekleştirecek.Daha önce Mike Brown, Taylor Jenkins ve Micah Nori ile görüşen Knicks yönetimi, aday havuzunu genişletiyor. Shams Charania'nın haberine göre, Borrego önümüzdeki günlerde New York ön ofisiyle bir araya gelecek.2018–2022 yılları arasında Charlotte Hornets'ta başantrenörlük yapan Borrego, 138–163'lük bir galibiyet-kayıp derecesine sahip. Aynı zamanda Gregg Popovich'in San Antonio Spurs'taki teknik ekibinde görev almış ve şu anda Willie Green'in en yakın yardımcısı konumunda.Her ne kadar Pelicans bu sezonu 21–61 gibi lig sonuncusu bir dereceyle tamamlasa da Borrego, hücum felsefesi ve oyuncu geliştirme konusundaki ünü sayesinde NBA çevrelerinde saygı görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Lakers'ın da başantrenör adayı olmuş, ancak Los Angeles tercihini JJ Redick'ten yana kullanmıştı.CAA menajerlik ajansı bünyesinde olan Borrego'nun, Knicks başkanı Leon Rose ile ajans üzerinden güçlü bağları bulunuyor. Ligdeki kaynaklara göre Knicks'in öncelikli adayları Mike Brown ve Taylor Jenkins olsa da Jason Kidd'in durumu da takip ediliyor.New York, geçtiğimiz sezonu 51–31 tamamlamış ve 2000 yılından bu yana ilk kez Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselmişti.