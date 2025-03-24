Kluivert: 'Huijsen, gelecek yıl bizimle olmaz'

Bournemouth forması giyen Justin Kluivert, takım arkadaşı Dean Huijsen ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.



Hollandalı futbolcu, "Huijsen, harika bir oyuncu. Geçtiğimiz yaz İngiltere'ye geldi ve çok iyi uyum sağladı. Gerçekten inanılmaz. Eminim yazın birçok teklif alacaktır. Gelecek yıl Bournemouth'ta bizimle olmayacağını biliyoruz." dedi.



Real Madrid ve Chelsea ile adı geçen 19 yaşındaki İspanyol stoper Dean Huijsen, bu sezon Bournemouth'ta 27 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.



Güncel piyasa değeri 42 milyon olarak gösterilen Huijsen'in kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



