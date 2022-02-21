Klopp'un yeni gözdesi: Jarrod Bowen!

Liverpool, sözleşmeleri 2023'te sona erecek olan Sadio Mane ve Muhammed Salah'ın yeni sözleşme imzalamamaları durumunda bu yaz için West Ham United'dan Jarrod Bowen'ı listesine ekledi.



West Ham United'ın Ocak 2020'de 21.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığı kadrosuna kattığı 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 26 maçta 8 gol ve 10 asistle rüştünü ispatladı. Oyun tarzıyla Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un da dikkatini çeken Bowen, Porto'dan transfer edilen Luis Diaz ile birlikte Anfield'ın Mane ve Salah sonrası yeni ikilisi olmaya aday...



West Ham'ın Bowen konusunda tok satıcıyı oynamasının muhtemel olduğu vurgulanırken, Liverpool'un Mane ve Salah'ı ikna etmesi durumunda transferin ikinci plana atılabileceğinin de altı çizildi.



Jarrod Bowen, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla Premier Lig'de Muhammed Salah, Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne'den sonra 4. sırada yer alıyor.





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