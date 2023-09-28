Klopp'un rüyası gerçek oluyor

Liverpool'un geçtiğimiz kış ve yaz transfer dönemlerinde kadrosuna katmak istediği Gavi için önemli gelişmeler yaşanıyor.Barcelona, açılan davalar neticesinde Şampiyonlar Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İspanya hakem komitesinin yirmi yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturmanın parçası olarak rüşvet şüphesiyle soruşturma altına alındı.Bu olayların açıklanmasının ardından da Liverpool, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Gavi için harekete geçti. Jurgen Klopp, eğer ki Barcelona'nın men olayı gerçekleşirse eğer bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıyor.2022 yılında Barcelona ile sözleşmesini uzatan Gavi'nin serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak açıklanmıştı. Ancak Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden men edilirse finansal zorluk yaşayabileceği için yıldız oyuncunun satışına onay verebilir.Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta görev alan Gavi bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.