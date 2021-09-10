Klopp Türkiye maçından sonra Van Dijk'ı aradığını söyledi

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Hollanda kaptanı Virgil Van Dijk'ı Türkiye maçında sakatlık yaşaması nedeniyle aradığını anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Klopp Türkiye maçından sonra Van Dijk'ı aradığını söyledi
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10 Eylül 2021 08:37
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Türkiye maçında sakatlık yaşayan Virgil Van Dijk'ın durumuna endişe ettiğini ve maç sonrası oyuncusuyla yaptığı konuşmayı anlattı.

Klopp yaptığı açıklamada, "İzlerken çok korktum. Maçtan sonra Virgil'e 'İyi misin?' diye mesaj attım. Bana 'Evet' yazdı. Yüzde 100 mü? diye sordum, '200' diye yanıtladı." diye konuştu.

Alman hoca oyuncusundan topallamadığına dair video çekip atmasını isediğini belirterek, "Virgil bu isteğimi kabul ederek 'her şey düzelecek' mesajını attı." diye konuştu.

Virgil Van Dijk geçen sezonun 5. haftasında sakatlık yaşayarak bütün bir sezonu sakatlıktan kurtulmak için geçirmiş ve Liverpool'un tüm sezon planları alt-üst olmuştu.


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